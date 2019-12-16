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Губернатор Куйвашев за неделю вернет расположение силовиков

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Ежегодный благотворительный аукцион «Екатерининская ассамблея». Екатеринбург, куйвашев евгений, екатерининская ассамблея
Главные события в графике Евгения Куйвашева записаны на конец неделиФото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Новая рабочая неделя губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет ознаменована сразу двумя ключевыми событиями. В четверг, 19 декабря, состоится ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина, которую глава государства вместе с подчиненными намерен посмотреть в Доме Севастьянова. До этого глава региона проведет заседание регионального правительства, встретится с послом Кубы и вручит премии работникам образовательной сферы.

На следующий день, 20 декабря, глава региона примет участие в торжественном собрании ко Дню работника органов безопасности РФ. Это первое за последние годы участие главы региона в мероприятиях свердловского УФСБ. До сих пор отношения губернатора с главой управления характеризовались как «конфликтные», но в сентябре в ведомстве произошла ротация и вместо Александра Вяткина УФСБ возглавил генерал-майор Алексей Зиновьев.

Пятница губернатора будет насыщенной событиями: заседание совета глав муниципалитетов, вручение автомобилей МВД и торжественный предновогодний прием глав муниципалитетов, депутатов Госдумы и Законодательного собрания. Все три мероприятия, как ожидается, пройдут в МВЦ «Екатеринбург Экспо».

В остальном неделя губернатора, как следует из рабочего расписания, будет вполне традиционной. В понедельник, 16 декабря, он проведет оперативное совещание и заседание инвестиционного совета. Во вторник вручит студентам вузов и техникумов награды «За успехи в рабочей профессии» и посетит хоккейный матч «Авто»—«Амур». В среду состоится заседание госкомиссии по незаконному обороту промпродукции, которое пройдет в режиме видео-конференц-связи с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. При этом на протяжении всей недели глава региона будет работать над статьей, посвященной «Пятилетке развития».

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