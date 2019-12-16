На Урале вынесут приговор главному свидетелю по делу экс-главы СвЖД Миронова

Дело Миронова закрыто, но следствие продолжается Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Экс-начальник Свердловской железной дороги найден застреленным

В Орджоникидзевском суде Екатеринбурга 18 декабря будет вынесен приговор Евгению Акулову — одному из ключевых свидетелей по делу бывшего начальника Свердловской железной дороги Алексея Миронова. Акулов обвиняется по статье «Покушение на мошенничество в особо крупном размере».

По версии следствия, в период с октября 2018 года по март 2019 года Акулов звонил руководителю ООО «ПСК» Григорию Калекину, племяннику Алексея Миронова (на тот момент уже подследственного), и предлагал решить вопрос со следствием за три миллиона рублей. Калекин согласился и передал деньги Акулову при посредничестве знакомой. При передаче денег Акулов был задержан.

«Я всего лишь хотел вернуть свои деньги. Я ведь вложился в стройку, внес свои деньги, даже свою машину заложил. Ну ладно, Миронов погиб. Но ведь Калекин и Петрыкин на свободе и продолжают жировать на мои деньги, — заявил „URA.RU“ Евгений Акулов. — Я не вымогал, а хотел, чтобы эта банда отдала деньги за подряды для РЖД».

Ранее «URA.RU» сообщило, что в Уральском СУ на транспорте СКР прекращено уголовное дело в отношении Миронова в связи с его смертью по нереабилитирующим обстоятельствам. Миронова обвиняли по статьям «Получение взятки» и «Злоупотребление служебными полномочиями». Миронов был освобожден из-под домашнего ареста 10 июня под залог в пять млн рублей, а 17 июня совершил самоубийство в своей усадьбе на Рублевском шоссе.

Уральская транспортная прокуратура подготовила иск на 164 миллиона рублей к вдове Алексея Миронова Майе Бутко, Калекину и бизнес-партнеру экс-главы СвЖД Сергею Петрыкину. 17 декабря Майя Бутко вступает в права наследования. Она станет собственницей двух квартир в Москве, квартиры в Сочи, усадьбы на Рублевском шоссе стоимостью свыше 500 млн рублей.