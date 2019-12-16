Пермячка с детьми скрывается от сожителя, который угрожает ее убить

Девушку с детьми преследует бывший сожитель Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Перми вынуждена скрываться со своими детьми от сожителя, который угрожает ее убить. Мужчина избил беременную пермячку в подъезде, бросал в нее нож и испортил документы, которые девушке пришлось восстанавливать, приводит подробности истории сайт PermNews.ru. В итоге девушка ушла от тирана, поселившись вместе с детьми на съемной квартире, но агрессивный мужчина продолжает ее преследовать.

«Сергей узнал телефон бывшей сожительницы, регулярно звонит ей с угрозами, шлет сообщения с оскорблениями, рассказывает всем, что убьет девушку», — пишет PermNews.ru.

Полиция зарегистрировала заявление девушки по факту угроз убийством, но возбуждать уголовное дело отказалась. Пермячка обратилась за помощью к уполномоченному по правам человека в Прикамье. После этого в отношении сотрудников полиции была проведена проверка, но никакого решения по ее итогам девушка так и не получила. Сейчас она готовит обращение в краевую прокуратуру.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю и аппарате уполномоченного по правам человека на звонки корреспондента «URA.RU» не ответили. Агентство направило письменные запросы в адрес краевого главка и омбудсмена с просьбой прокомментировать указанную информацию.

В региональном управлении МВД PermNews.ru пояснили, что девушка, начиная с 2016 года, неоднократно обращалась в полицию. «Сотрудниками полиции по сообщениям о фактах нанесения побоев проводились проверки, материалы которых были направлены в мировой судебный участок Пермского района для привлечения гражданина к ответственности», — пояснили в краевом главке.