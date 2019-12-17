В Свердловском госпитале ветеранов войн хотят закрыть глазное отделение №20, полагают врачи и пациенты. «Я узнала от больных стариков, что отделение закрывается, — говорится в письме несовершеннолетней узницы фашизма Александры Гавриловой в адрес главврача Олега Забродина (копия имеется в редакции „URA.RU“). — Я уже 20 лет лечусь в этом отделении и благодарна дружному персоналу, что вижу мир. Если отделение закроется, людям из области, города придется слепнуть. В коридоре я видела плачущих людей. У меня был шок!»
Сотрудники госпиталя опасаются, что на месте офтальмологии будет отделение челюстно-лицевой хирургии. По их мнению, это может ударить по бюджету медучреждения, поскольку операции на глазах приносят до 3 млн рублей по линии ТФОМС. Тем более, что спрос на оперативное лечение есть — очередь на бесплатные операции в НМТК «Микрохирургия глаза» и в ОКБ № 1 на 1-2 года вперед.
Начальник госпиталя Олег Забродин успокоил пациентов. «Отделение №20 работает в штатном режиме, и закрывать его я не планирую, — заявил „URA.RU“ Олег Забродин. — Там есть очередь на 2-4 месяца для лечения катаракты, чтобы сократить ее, я хочу в ближайший год-полтора закупить оборудование и развернуть в дневном стационаре госпиталя дополнительную операционную, чтобы пропускать пациентов с большей интенсивностью. Они будут 2-3 дня находиться на лечении, также будет развернуто несколько коек в пансионате, чтобы эти пациенты могли отдохнуть после операции»