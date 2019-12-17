За работу челябинского экс-министра будут отвечать два вице-губернатора

У Ивана Куцевляка будет два начальника Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Работу экспертно-аналитического управления Челябинской области, которое возглавит после своей отставки министр экономического развития региона Иван Куцевляк, будут курировать первый вице-губернатор Виктор Мамин и вице-губернатор Егор Ковальчук. Это следует из постановления о структуре управления, подписанного губернатором Алексеем Текслером.

«Работу экспертно-аналитического управления будут курировать Мамин и Куцевляк», — подтвердили «URA.RU» в пресс-службе правительства области.

В составе управления, которое создается в структуре аппарата губернатора, будет 12 человек. Куцевляк будет руководить экспертно-аналитическим управлением в статусе заместителя руководителя аппарата губернатора. Это ведомство будет анализировать развитие социально-экономических отношений, готовить предложения по реализации мер государственной политики и проводить экспертизу региональных законопроектов.

Текслер также подписал постановление о структуре и штатной численности управления проектами. В этом ведомстве, которое будет курировать исполнение нацпроектов, будет работать 15 человек. В него должны перейти сотрудники аналогичного управления из министерства экономического развития региона. Сейчас обсуждаются кандидатуры на должность руководителя. Управление проектами будет работать в структуре аппарата правительства и губернатора. За его работу также станут отвечать Мамин и Ковальчук.

О создании двух новых структур Текслер заявил на первом, после выборов, заседании правительства. Министерство экономразвития после перехода Куцевляка на новую должность возглавит первый замминистра Наталья Лугачева.