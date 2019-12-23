Зимние каникулы свердловских депутатов будут длиннее летних

Депутаты вернутся с зимних каникул в конце февраля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перерыв между осенней и зимней сессиями заксобрания Свердловской области составит два месяца. Об этом сообщил «URA.RU» вице-спикер областного парламента, секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий.

«Последнее заседание [в осенней сессии] у нас 24 декабря, следующее намечено на конец февраля. Но каникулы — это понятие регламентное, это только время между заседаниями. На самом деле — это время подготовки к праймериз по довыборам в заксобрание в Краснотурьинском округе, которые мы будем проводить в начале февраля», — рассказал Шептий.

По его словам, депутаты от ЕР также потратят перерыв в работе на реализацию нацпроектов. «Мы договорились, что посмотрим, какая ситуация с нацпроектами в округах, обсудим перезакрепление [депутатов] за объектами. Этой работой мы будем заниматься [в перерыве между сессиями]», — заключил зампредседателя областного парламента.

Перерыв между летней и осенней сессиями заксобрания длился меньше. Так, депутаты ушли на каникулы в августе, а вернулись в середине сентября, когда прошло заседание совета парламента.