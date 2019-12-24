Челябинка рассказала в эфире, как стала бабушкой в 30 лет

Женщина воспитывала неродную внучку, выяснилось на шоу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница поселка Потанино Челябинской области Ольга Троянова приняла участие в программе «ДНК» на телеканале НТВ, чтобы выяснить, действительно ли она стала бабушкой в 30 лет.

Сын Ольги попал под подозрение как возможный отец ребенка, которого родила его одноклассница Валерия. Сама девушка, родившая в 15 лет, точно не знала, от кого забеременела — от Владимира или другого своего приятеля, Дениса. Но мать Владимира Ольга Троянова приютила девушку и настояла на сохранении ребенка, так как сама родила в юном возрасте.

«Вероятность того, что Лера родила от своего одноклассника и вы, Ольга, в 30 лет стали бабушкой составляет 0%», — зачитали результаты ДНК-теста. Несмотря на это, женщина обещала и дальше помогать растить ребенка.

В программе участвовала и другая предполагаемая бабушка, но ранее воспитанием внучки она не занималась, как и родная мать самой Валерии, ранее отбывавшая срок за убийство мужа.