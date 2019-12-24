В подмосковном ресторане «Фандорин» обнаружили копию памятника с могилы певицы Жанны Фриске. Об этом сообщила сестра артистки Наталья в своем istagram-аккаунте.
«Памятник с кладбища стоит в ресторане. Вы считаете это нормально? Люди уже в край обнаглели», — заявила Фриске. В ресторане пояснили, что монумент им подарил скульптор, который умер в прошлом году. Сестра певицы намерена подавать в суд. После визита Натальи скульптуру убрали. Сестре исполнительницы сообщили, что памятник ставили в праздничные дни.
Ранее сестра покойной певицы обвинила бывшего мужа Фриске Дмитрия Шепелева в присвоении денег со счетов исполнительницы, передает «Национальная служба новостей». Жанна Фриске скончалась летом 2015 года от опухоли мозга. Певице было 40 лет. Она вовремя не начала терапию, так как была беременна.