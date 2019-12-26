Ургант оценил идею главы Минфина пересадить чиновников в такси

Иван Ургант считает, что у чиновников в общественном транспорте наступит паника Фото: Личная страница Ивана Урганта в Instagram

Телеведущий Иван Ургант в своей программе на «Первом канале» оценил предложение министра финансов Антона Силуанова пересадить чиновников из служебных автомобилей в такси. Ведущий предположил, что госслужащие узнают о себе много нового.

«Хороший подарок к новому году таксистам. Чиновники узнают много нового о себе, о своей работе». — предположил Ургант. Предложение главы Минфина Ургант назвал «хорошим», но отметил, что у него есть один минус: после такси чиновники могут начать пользоваться общественным транспортом. «Если вы видите в метро растерянного человека с паникой в глазах, который нажимает красную кнопку и просит у машиниста кофе, знайте, что это чиновник. Уступите ему место даже если вы беременная, инвалид и человек пожилого возраста», — пошутил телеведущий.