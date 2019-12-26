Депутат из ХМАО пожаловался на коллег, которые пытаются лишить его зарплаты

Вице-спикер думы Пыть-Яха Алексей Бятиков пытается повлиять на результаты предстоящего голосования Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Вице-спикер думы Пыть-Яха Алексей Бятиков подверг критике инициативу городских депутатов, которые хотят лишить руководство представительного органа зарплаты. Об этом он написал в письме на имя председателя думы ХМАО Бориса Хохрякова, о чем «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Бятиков написал, что дума Пыть-Яха имеет статус муниципального казенного учреждения и не понятно, как может им руководить человек на неосвобожденной основе. Он приводит еще ряд примеров о том, что пока эта инициатива депутатов достаточно сырая. Таким образом, он пытается повлиять на процесс рассмотрения этого вопроса на городской думе 30 декабря», — считает инсайдер.

Сам Бятиков содержание письма в разговоре с корреспондентом «URA.RU» обсуждать отказался. «Могу сказать, что лично я готов отказаться от получения зарплаты. Я уже обращался к депутатам с просьбой оставить должность председателя думы Пыть-Яха оплачиваемой», — заявил вице-спикер. Дозвониться до Хохрякова, чтобы узнать его мнение на этот счет корреспонденту «URA.RU» не удалось, он сбросил телефонный звонок.

Ранее «URA.RU» сообщало об инициативе депутатов лишить зарплаты руководство думы Пыть-Яха. Высказывались на этот счет и жители города на недавно организованных публичных слушаниях.