Депутаты из ХМАО рискуют войти в Новый год без зарплаты

В Пыть-Яхе (ХМАО) прошли публичные слушания, где обсуждался вопрос о прекращении выплаты зарплаты руководству городской думы. Об этом «URA.RU» рассказала депутат Светлана Руденко, которая и инициировала этот вопрос.
«На слушаниях звучали разные мнения. Кто-то предлагал все оставить как есть, кто-то предлагал урезать довольствие руководству думы. Теперь окончательное решение остается за депутатами», — сообщила Руденко. Она также добавила, что заседание думы Пыть-Яха должно пройти в конце декабря. «Если решение о снятии гарантий пройдет, то уже в 2020 году председатель думы Олег Шевченко и его заместитель Алексей Бятиков будут занимать эти должности на общественных началах», — добавила депутат.
Ранее «URA.RU» уже сообщало об инициативе по снятию зарплаты у руководства думы Пыть-Яха. Эта тема начала обсуждаться еще весной и теперь уже стоит в повестке дня для голосования у депутатов. Инициативная группа жителей даже предлагала на сэкономленные деньги построить приют для бездомных животных.