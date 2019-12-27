На суперпроекте «Сибура» рассказали, почему требуют сотни миллионов рублей со своего подрядчика

Тобольскому комплексу «Запсибнефтехим» (принадлежит ГК «Сибур») пришлось переделывать работу за своего подрядчика «Сибстройремонт». Об этом «URA.RU» рассказали в пресс-службе компании «Сибур-Тобольск». Как ранее сообщало агентство, нефтехимический комбинат требует от подрядчика 599 млн рублей в качестве штрафа.
«Причинами подачи исков послужили нарушения ООО „Сибстройремонт“ своих обязательств по договору подряда, а именно срыв срока выполнения работ и недостатки по качеству и документации. В итоге ООО „Запсибнефтехим“ было вынуждено оперативно переделывать работы и устранять многочисленные недостатки», — заявили в пресс-службе, добавив, что кроме 599 млн рублей штрафа за расторжение договора, взыскивают с подрядчика 130 млн рублей задолженности.
Оба иска приняты арбитражным судом Тюменской области. Рассмотрение претензий «Запсибнефтехима» назначено на январь 2020 года.
Нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим» сейчас находится в стадии пусконаладки оборудования и готовится к вводу в эксплуатацию. По словам тюменских властей, предприятие является самым крупным инвестпроектом, реализованным в регионе.