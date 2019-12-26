Спустя полтора месяца нашли ноги убитой доцентом-расчленителем аспирантки

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Практический этап проверки навыков водолазов-спасателей ГУ «Поисково-спасательная служба Челябинской области». Челябинск, мчс, водолаз, спасатель, швец иван
Водолазы нашли останки убитой в черте городаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Через полтора месяца поисков в Санкт-Петербурге нашли останки ног, которые могут принадлежать убитой аспирантке СПбГУ Анастасии Ещенко. Информацию подтвердила адвокат Александра Бакшеева, которая представляет интересы матери погибшей.

«Буквально полтора часа назад мне сообщили информацию о том, что действительно обнаружены некие останки. Но, поскольку пока никакая экспертиза проведена не была, с полной уверенностью заявлять, что это останки Анастасии Ещенко, я не могу», — цитируют Бакшееву «Невские новости». Также сообщается, что останки были найдены в черте города.

Ранее водолазы уже извлекали из реки Мойки и связанных с ней водоемов мешки, в которых находились останки потерпевшей. Ноги убитой аспирантки длительное время оставались не найденными.

Анастасия Ещенко была убита 7 ноября. В убийстве аспирантки следователи подозревают ее возлюбленного — доцента СПбГУ, преподавателя истории Олега Соколова. По основной версии, он застрелил девушку во время ссоры на почве ревности. Историка арестовали утром 9 ноября, когда он пытался утопить в Мойке руки убитой, напоминает агентство Nation News. Через два дня суд Санкт-Петербурга арестовал Соколова, под стражей историк будет находиться до апреля 2020 года, передает телеканал 360.

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