Экс-участник политбюро раскрыл, кто помешал выгнать Горбачева из партии

Первый президент СССР Михаил Горбачев мог быть исключен из ЦК КПСС в апреле 1991 года, однако такой вариант отвергло большинство ключевых членов политбюро. Воспоминаниями о событиях тех времен поделился народный депутат СССР Иван Полозков.
По словам Полозкова, входившего в политбюро, на апрельском пленуме многие выступали за исключение Горбачева из Центрального комитета партии. Под давлением оппонентов Горбачев даже покинул мероприятие. «Выйди я в тот момент на трибуну и скажи: „Давайте исключим“, то его бы исключили», — цитирует Полозкова «Комсомольская правда».
Как вспоминает Полозков, идея исключения Горбачева провалилась из-за принципиальной позиции некоторых членов политбюро. В частности, председатель Верховного совета СССР Анатолий Лукьянов и председатель КГБ Владимир Крючков отказались переходить на должность генсека ЦК КПСС, которую на тот момент занимал Горбачев. Схожей позиции придерживался и председатель Совета министров Николай Рыжков.
Михаил Горбачев — первый и последний президент СССР. В декабре 1991 года собственным указом он прекратил свои полномочия. На выборах президента России 1996 года набрал менее одного процента голосов. Как напоминает Nation News, в 2019 году экс-политик признался, что не жалеет о перестройке. Как считает Горбачев, события 1985—1991 годов помогли сформировать в стране новое внешнеполитическое мышление. При этом Горбачев подчеркнул, что ответственность за развал СССР лежит на организаторах августовского путча 1991 года.