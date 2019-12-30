В самом проблемном челябинском городе под Новый год отключили воду

Срок исправления аварии коммунальщики не называют (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В части домов города Верхний Уфалей (Челябинская область) перед новогодними праздниками отключили воду, сообщил «URA.RU» читатель. Местные жители готовятся встречать праздник «всухую», конкретного срока ликвидации аварии чиновники не сообщают.

«У нас опять нет воды, и на праздник её не будет. Справлять Новый год половина жителей города вынуждена будет без санитарных условий. Подвоза воды вообще нет — и не планируется! Как мы будем праздновать с грязным унитазом и без воды, непонятно», — рассказал собеседник «URA.RU».

Как пояснили в мэрии Верхнего Уфалея, воду в микрорайоне Центральный отключили «в связи с проведением ремонтных работ на водоводе с полуночи 30 декабря и до устранения аварии». В общей сложности, «засуха» наступила в 16 домах на улицах Прямицина, Ленина, Каслинской и Уфалейской. Также под отключение попала школа №7. «К сожалению, приступить к устранению аварии раньше не представлялось возможным, работники устраняли аварию в микрорайоне „Спартак“», — добавили в администрации.

Коммунальные ЧП в Верхнем Уфалее происходят практически непрерывно. Самым громким стал инцидент, когда из-за поломки всех насосов город несколько дней оставался без работающего водопровода. В мэрии скрыли ЧП от областных властей, но губернатор узнал о нем из других источников. Исправлять ситуацию пришлось лично главе минстроя области Виктору Тупикину.

Обновлено 19:07

Читатель «URA.RU» сообщил, что власти дали воду: «Извините, дали воду. Но прогнозы были неутешительные».