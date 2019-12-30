Васильев сдал анализ за сына, чтобы скрыть его опьянение Скриншот: с сайта ntv.ru

новость из сюжета Смертельное ДТП на Малышева в Екатеринбурге

Полковника Росгвардии Андрея Васильева, чей сын Владимир устроил ДТП с двумя погибшими в Екатеринбурге, проверяли сразу по пяти статьям уголовного кодекса. Об этом сообщили «URA.RU» в военной прокуратуре Центрального военного округа.

В ответе на запрос редакции прокуратуру сообщила, что Васильева проверяли по статьям «коммерческий подкуп», «дача взятки», «превышение должностных полномочий», «фальсификация доказательств» и «укрывательство преступлений». Сейчас в военной прокуратуре ЦВО изучает обоснование решения военных следователей, которые решили не привлекать Васильева к уголовной ответственности. По итогам проверки прокуратура либо утвердит это решение, либо вернет материалы на новое расследование.

Ранее «URA.RU„писало, что в екатеринбургском 58-м военном следственном отделе СКР по Центральному военному округу принято решение отказать в возбуждении уголовного дела. Следователи признали, что Васильев виновен, но освободили его от ответственности на основании примечания к статье 316 УК РФ ‚укрывательство преступлений‘. Там сказано, что ‚лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником‘.

Редакция сообщала, что в суде были озвучены показания медсестры ГКБ № 24 Светланы Османовой. Она сообщила, что она отлучилась из процедурного кабинета, где находился Владимир Васильев, а когда вернулась, там находился его отец с баночкой мочи. Как показала экспертиза, Васильев-старший помочился в баночку вместо сына. Следствие считает, что водитель находился в состоянии опьянения, и Васильев-старший хотел это скрыть. 4 августа Васильев-младший угнал машину и на большой скорости врезался в такси, где погибли два человека.