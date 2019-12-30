29 декабря 2019
28 декабря 2019

В Екатеринбурге создадут виртуальные лаборатории для студентов и преподавателей со всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча кандидата в президенты России Владимира Жириновского со студентами УрФУ. Екатеринбург , зима, здание, уральский федеральный университет, урфу
УрФУ за три года получит 647 миллионов рублейФото: Анна Майорова © URA.RU
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Национальные проекты

В Уральском федеральном университете появятся виртуальные лаборатории для онлайн-обучения, где студенты и преподаватели со всей России смогут работать с приборами заочно. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе университета.

«УрФУ стал обладателем сразу двух грантов Министерства науки и высшего образования РФ на создание в столице Урала „Цифрового университета“ и научно-методического центра для распространения практик по подготовке кадров в области информатики, математики и технологий. На реализацию проектов вуз в течение трех лет получит 647 млн. рублей», — пояснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. По его словам, площадкой для внедрения практик «Цифрового университета» станет УрФУ, но программа цифровой модели помимо цифровой трансформации этого вуза предполагает и распространение практик на другие университеты региона.

На данный момент в Уральском федеральном университете уже разработана схема внедрения образовательных онлайн-программ, продумана необходимая для реализации проектов инфраструктура и учтены затраты на создание приложений, которые обеспечат сетевое взаимодействие между университетами. Сам образованный на базе УрФУ центр регулярно будут посещать с конференциями и воркшопами докладчики международного уровня.

Работа по созданию «Цифрового университета» ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который был разработан по указу президента России Владимира Путина. Итого до 2024 года на исполнение национального проекта планируется потратить 1,6 трлн. рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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