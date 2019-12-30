В Екатеринбурге создадут виртуальные лаборатории для студентов и преподавателей со всей России

В Уральском федеральном университете появятся виртуальные лаборатории для онлайн-обучения, где студенты и преподаватели со всей России смогут работать с приборами заочно. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе университета.
«УрФУ стал обладателем сразу двух грантов Министерства науки и высшего образования РФ на создание в столице Урала „Цифрового университета“ и научно-методического центра для распространения практик по подготовке кадров в области информатики, математики и технологий. На реализацию проектов вуз в течение трех лет получит 647 млн. рублей», — пояснил ректор УрФУ Виктор Кокшаров. По его словам, площадкой для внедрения практик «Цифрового университета» станет УрФУ, но программа цифровой модели помимо цифровой трансформации этого вуза предполагает и распространение практик на другие университеты региона.
На данный момент в Уральском федеральном университете уже разработана схема внедрения образовательных онлайн-программ, продумана необходимая для реализации проектов инфраструктура и учтены затраты на создание приложений, которые обеспечат сетевое взаимодействие между университетами. Сам образованный на базе УрФУ центр регулярно будут посещать с конференциями и воркшопами докладчики международного уровня.
Работа по созданию «Цифрового университета» ведется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который был разработан по указу президента России Владимира Путина. Итого до 2024 года на исполнение национального проекта планируется потратить 1,6 трлн. рублей.