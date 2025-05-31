В Арамиле (Свердловская область) пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции у цветочного магазина. Проходившие рядом дружинники «Русской общины» смогли обезвредить нападавшего. Об этом заявили представители организации в своем telegram-канале.
«В городе Арамиль, перепивший тип припарковал машину у цветочного магазина и направился туда „летящей“ походкой, на что обратила внимание прохожая сотрудница полиции. Призыв дождаться сотрудников ДПС вызвало у гражданина бурю негодования. В порыве гнева он набросился на сотрудницу полиции, но к счастью, рядом оказались наши дружинники, которые патрулировали улицы», — написали представители «Русской общины».
По итогу общественники вызвали Росгвардию. Дебошира доставили в участок.
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