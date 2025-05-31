31 мая 2025

Пьяный мужчина напал на полицейского в Арамиле, его скрутили дружинники. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мужчина набросился на полицейского около магазина цветов
Мужчина набросился на полицейского около магазина цветов Фото:

В Арамиле (Свердловская область) пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции у цветочного магазина. Проходившие рядом дружинники «Русской общины» смогли обезвредить нападавшего. Об этом заявили представители организации в своем telegram-канале.

«В городе Арамиль, перепивший тип припарковал машину у цветочного магазина и направился туда „летящей“ походкой, на что обратила внимание прохожая сотрудница полиции. Призыв дождаться сотрудников ДПС вызвало у гражданина бурю негодования. В порыве гнева он набросился на сотрудницу полиции, но к счастью, рядом оказались наши дружинники, которые патрулировали улицы», — написали представители «Русской общины».

По итогу общественники вызвали Росгвардию. Дебошира доставили в участок. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Арамиле (Свердловская область) пьяный мужчина напал на сотрудницу полиции у цветочного магазина. Проходившие рядом дружинники «Русской общины» смогли обезвредить нападавшего. Об этом заявили представители организации в своем telegram-канале. «В городе Арамиль, перепивший тип припарковал машину у цветочного магазина и направился туда „летящей“ походкой, на что обратила внимание прохожая сотрудница полиции. Призыв дождаться сотрудников ДПС вызвало у гражданина бурю негодования. В порыве гнева он набросился на сотрудницу полиции, но к счастью, рядом оказались наши дружинники, которые патрулировали улицы», — написали представители «Русской общины». По итогу общественники вызвали Росгвардию. Дебошира доставили в участок. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...