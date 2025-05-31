VIP проигнорировали праздник свердловского мэра, оскандалившегося на всю страну

«Бизнескилометр» в Березовском прошел без участия руководства региона

01 июня 2025 в 20:03 Размер текста - 17 +

Евгений Писцов переживает не лучшие времена Фото: Размик Закарян © URA.RU Никто из областных руководителей не приехал на фестиваль «Бизнескилометр» в Березовском, организованный командой мэра Евгения Писцова, которого прямо сейчас пытаются переизбрать на новый срок. Самыми статусными гостями были уходящий в отставку министр инвестиций Вадим Третьяков и вице-спикер заксо Армен Карапетян, находящийся под прессингом начальства после публичной атаки на замгубернатора Сергея Швиндта. «Хотя обсуждалось, что приехать якобы планируют [губернатор Денис] Паслер или [его зам Татьяна] Савинова», — поделился близкий к оргкомитету источник. В чем причина отсутствия первых лиц региона на мероприятии, он не уточнил. Писцов на звонки корреспондента не ответил, сообщение в мессенджере пока не прочитал. Его комментарий будет опубликован, как только поступит. «Бизнескилометр» проходил 31 мая в офлайн-формате впервые за пять лет. Для горожан подготовили развлекательную программу, различные деловые тренинги, грантовый конкурс и вечерний концерт некогда популярной группы «Город 312». Справа — Евгений Писцов и Армен Карапетян Фото: страница «Бизнескилометра» в соцсети «ВКонтакте» Ранее URA.RU рассказывало о возобновившихся выборах мэра в Березовском. Писцова не могут переизбрать с осени прошлого года. Конкурс откладывали несколько раз из-за того, что дума отказывалась его поддерживать. В январе выборы все же провели — и получилось фиаско. Депутаты проголосовали за «технического» кандидата Юлию Маслакову — жену водителя Писцова. Это был мега-скандал, который муссировали не только местные СМИ и telegram-каналы, но и федеральные медиа. Маслакова вступать в должность отказалась, Писцов остался руководить городом в статусе исполняющего обязанности. Его будущее выглядело неопределенным. Паслер вмешался в ситуацию в первые же дни присутствия в регионе. После этого возобновились кулуарные консультации, Писцов несколько раз встречался с думой, в какой-то момент возникла угроза, что к консенсусу не прийти — слишком много взаимных претензий. Но 21 мая новый конкурс все же объявили. Он намечен на июль. На уходящей неделе депутаты приняли годовой отчет Писцова. По слухам, тоже не без личного участия Паслера. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Никто из областных руководителей не приехал на фестиваль «Бизнескилометр» в Березовском, организованный командой мэра Евгения Писцова, которого прямо сейчас пытаются переизбрать на новый срок. Самыми статусными гостями были уходящий в отставку министр инвестиций Вадим Третьяков и вице-спикер заксо Армен Карапетян, находящийся под прессингом начальства после публичной атаки на замгубернатора Сергея Швиндта. «Хотя обсуждалось, что приехать якобы планируют [губернатор Денис] Паслер или [его зам Татьяна] Савинова», — поделился близкий к оргкомитету источник. В чем причина отсутствия первых лиц региона на мероприятии, он не уточнил. Писцов на звонки корреспондента не ответил, сообщение в мессенджере пока не прочитал. Его комментарий будет опубликован, как только поступит. «Бизнескилометр» проходил 31 мая в офлайн-формате впервые за пять лет. Для горожан подготовили развлекательную программу, различные деловые тренинги, грантовый конкурс и вечерний концерт некогда популярной группы «Город 312». Ранее URA.RU рассказывало о возобновившихся выборах мэра в Березовском. Писцова не могут переизбрать с осени прошлого года. Конкурс откладывали несколько раз из-за того, что дума отказывалась его поддерживать. В январе выборы все же провели — и получилось фиаско. Депутаты проголосовали за «технического» кандидата Юлию Маслакову — жену водителя Писцова. Это был мега-скандал, который муссировали не только местные СМИ и telegram-каналы, но и федеральные медиа. Маслакова вступать в должность отказалась, Писцов остался руководить городом в статусе исполняющего обязанности. Его будущее выглядело неопределенным. Паслер вмешался в ситуацию в первые же дни присутствия в регионе. После этого возобновились кулуарные консультации, Писцов несколько раз встречался с думой, в какой-то момент возникла угроза, что к консенсусу не прийти — слишком много взаимных претензий. Но 21 мая новый конкурс все же объявили. Он намечен на июль. На уходящей неделе депутаты приняли годовой отчет Писцова. По слухам, тоже не без личного участия Паслера.