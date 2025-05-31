Дети Екатеринбурга смогут попробовать себя в профессии своей мечты

На Плотинке в Екатеринбурге в честь Дня защиты детей прошло мероприятие «Профстарт», в рамках которого у детей спросили, кем они хотят стать в будущем. В итоге сразу трое ребят смогут попробовать себя в профессии мечты. Автором проекта выступил депутат заксобрания Свердловской области Рант Краев.
«Я не хочу объяснять людям, как им жить. Я хочу помочь создать такую среду, где каждый сможет найти свое призвание. Где у подростка, который еще не нашел себя, есть место, где ему помогут», — заявил Краев.
Праздничная программа проходила с 15:00 до 19:00 и включала в себя мастер-классы по рисованию, интерактивную VR-зону, различные игровые активности и живое общение с аниматорами. Депутат Краев верит, что благодаря таким мероприятиям, ребята из Екатеринбурга смогут понять, кем они хотят стать в будущем.
Ранту Краеву 29 лет, он возглавляет фракцию «Новые люди». В 2021 году был избран депутатом заксобрания Свердловской области. Осенью этого года Краев собирается баллотироваться на губернаторские выборы, которые должны пройти 14 сентября.
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