Предположительно, мужчину сбили на пешеходном переходе (архивное фото)
В Екатеринбурге на улице Предельной, 16 фура с цистерной насмерть 52-летнего пешехода. Об этом URA.RU сообщил очевидец трагедии.
«Предварительно, на пешеходном переходе автоцистерна сбила мужчину средних лет. Пешеход умер на месте», — рассказал очевидец агенства. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.
Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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