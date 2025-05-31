31 мая 2025

Водитель фуры насмерть сбил пешехода в Екатеринбурге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, мужчину сбили на пешеходном переходе (архивное фото)
Предположительно, мужчину сбили на пешеходном переходе (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Предельной, 16 фура с цистерной насмерть 52-летнего пешехода. Об этом URA.RU сообщил очевидец трагедии.

«Предварительно, на пешеходном переходе автоцистерна сбила мужчину средних лет. Пешеход умер на месте», — рассказал очевидец агенства. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь.

Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на улице Предельной, 16 фура с цистерной насмерть 52-летнего пешехода. Об этом URA.RU сообщил очевидец трагедии. «Предварительно, на пешеходном переходе автоцистерна сбила мужчину средних лет. Пешеход умер на месте», — рассказал очевидец агенства. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорая помощь. Корреспондент URA.RU обратился в Госавтоинспекцию Екатеринбурга за комментариями. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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