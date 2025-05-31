В Екатеринбурге на улице Бебеля трамвай сошел с рельсов. Всех пассажиров попросили покинуть транспорт. Информацию об этом сообщают очевидцы.
«На Бебеля сошел с рельсов трамвай», — передает слова собеседника telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Инцидент произошел возле остановки «Улица Бебеля» рядом с улицей Таватуйская.
Согласно сервису «Яндекс.Карты», из-за этого образовалось пробка из нескольких трамваев. Сейчас опаздывают маршруты №6, №19 и №24.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
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