31 мая 2025

В Екатеринбурге трамвай сошел с рельсов, встало движение транспорта. Фото

На улице Бебеля трамвай сошел с рельсов
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай сошел с рельсов около остановки «Улица Бебеля»
Трамвай сошел с рельсов около остановки «Улица Бебеля» Фото:

В Екатеринбурге на улице Бебеля трамвай сошел с рельсов. Всех пассажиров попросили покинуть транспорт. Информацию об этом сообщают очевидцы.

«На Бебеля сошел с рельсов трамвай», — передает слова собеседника telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Инцидент произошел возле остановки «Улица Бебеля» рядом с улицей Таватуйская.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», из-за этого образовалось пробка из нескольких трамваев. Сейчас опаздывают маршруты №6, №19 и №24.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

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В Екатеринбурге на улице Бебеля трамвай сошел с рельсов. Всех пассажиров попросили покинуть транспорт. Информацию об этом сообщают очевидцы. «На Бебеля сошел с рельсов трамвай», — передает слова собеседника telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Инцидент произошел возле остановки «Улица Бебеля» рядом с улицей Таватуйская. Согласно сервису «Яндекс.Карты», из-за этого образовалось пробка из нескольких трамваев. Сейчас опаздывают маршруты №6, №19 и №24. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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