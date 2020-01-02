01 января 2020

Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

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Клипарт. Сургут, уголовное дело, преступление, криминал, наручники, нож, поножовщина
Нападавшие на пост ДПС в Ингушетии были вооружены ножамиФото: Александр Кулаковский © URA.RU

Представители ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) взяли на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Происшествие произошло 31 декабря в городе Магас.

«В заявлении террористов утверждается, что погибли два сотрудника полиции», — передает телеканал 360, ссылаясь на портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете. По официальной версии, в результате нападения погиб один полицейский. Он скончался на месте от ножевых ранений.

Вечером 31 декабря двое мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС. Один из нападавших был убит на месте, второй госпитализирован с ранениями. У погибшего полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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Ссылки по теме
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