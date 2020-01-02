Боевики ИГИЛ взяли на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии

Нападавшие на пост ДПС в Ингушетии были вооружены ножами
Представители ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации) взяли на себя ответственность за нападение на пост ДПС в Ингушетии. Происшествие произошло 31 декабря в городе Магас.
«В заявлении террористов утверждается, что погибли два сотрудника полиции», — передает телеканал 360, ссылаясь на портал SITE Intelligence Group, отслеживающий действия боевиков в интернете. По официальной версии, в результате нападения погиб один полицейский. Он скончался на месте от ножевых ранений.
Вечером 31 декабря двое мужчин с ножами напали на сотрудников ДПС. Один из нападавших был убит на месте, второй госпитализирован с ранениями. У погибшего полицейского остались жена и четверо несовершеннолетних детей, передает RT.