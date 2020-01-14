Следователи определили судьбу обвиняемых в хищениях с международного форума в Челябинске

Следствие потребовало продлить срок домашнего ареста для бывшего первого замминистра экономического развития Челябинской области Антона Бахаева и главы рекламной фирмы «Элефант» Михаила Смирнова, обвиняемых в хищениях с международного экономического форума в Челябинске. Об этом сообщили «URA.RU» источники в правоохранительных органах.
«Ходатайство о продлении меры пресечения либо уже внесено, либо в ближайшее время поступит в Центральный районный суд Челябинска», — рассказал собеседник. В суде и пресс-службе следственного управления СКР по региону на момент подготовки новости оперативный комментарий получить не удалось. «Я пока также не могу сказать, поступило ли в суд ходатайство. Но, скорее всего, так и есть — поскольку нынешний срок домашнего ареста истекает 19 января», — сообщил «URA.RU» адвокат Роман Абрамовский, представляющий интересы Смирнова.
По версии следствия, Бахаев через структуры Смирнова вывел миллионы рублей при организации экономического форума с участием президентов РФ и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева в 2017 году. В июле Бахаев 2018 года был задержан ФСБ, возбуждено уголовное дело о мошенничестве и даче взятки. Сам форум курировал ушедший в отставку вице-губернатор Руслан Гаттаров.
В процессе следствия оба фигуранта подавали апелляции в Челябинский облсуд. Жалобы Бахаева были отклонены, защите Смирнова удалось добиться определенных послаблений. В январе материалы дела передадут для утверждения обвинения в прокуратуру. Как заявил «URA.RU» прокурор региона Виталий Лопин, на данный момент надзорное ведомство не зафиксировало нарушений при расследовании. «Собраны достаточные доказательства, подтверждающие обоснованность предъявленных обвинений», — добавил также Лопин.