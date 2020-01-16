В Тобольске новое крупное назначение

Вакансия в новом департаменте просуществовала две недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Тобольска Тюменской области определились с руководителем новой структуры муниципальной власти — департамента градостроительства и землепользования. Им стала бывшая замдиректора департамента имущественных отношений Тюмени Светлана Карева. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе мэрии Тобольска.

«Светлана Александровна [Карева] уже приступила к работе, она находится на совещании в администрации города», — сообщили в приемной департамента. Структура была создана из двух комитетов Тобольска: градостроительной политики и комитета земельных отношений и лесного хозяйства 1 января 2020 года. Руководители обоих госорганов, Ирина Устинова и Алексей Ермоленко, получили должности глав соответствующих управлений в департаменте.

В сферу ответственности Светланы Каревой попадут три направления: градостроительная деятельность в Тобольске, распоряжение земельными участками города и контроль за соблюдением лесного законодательства. Ранее «URA.RU» сообщало, что в Тобольске ушли в отставку замглавы города Елена Миленина и председатель комитета по делам молодежи Георгий Устькачкинцев. Как сообщали инсайдеры агентства, чиновники мэрии не выдерживают темпа работы главы города Максима Афанасьева.