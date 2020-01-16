15 января 2020

В аэропорту Кольцово придумали, как помочь пассажирам-курильщикам

© Служба новостей «URA.RU»
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Закон, по которому пассажирам вновь разрешили курить в аэропортах, вступил в силу 8 январяФото: пресс-служба Кольцово

Курительные комнаты открылись в международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Специальные помещения были открыты после изменения в федеральном законе.

«В настоящее время открылось четыре места для курения — по два в каждом из терминалов аэропорта. Комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах „Изумруд“ и „Топаз“», — уточнили в аэропорту. По данным аэрохаба, места для курения соответствуют необходимым требованиям: в комнатах установлены современные вытяжные системы и специальные двери, которые не позволят дыму проникнуть в смежные помещения аэропорта.

Места для курения в Кольцово были открыты после изменения антитабачного закона, принятого в России в 2013 году. Минздрав выступал против открытия курилок в российских аэропортах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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