В аэропорту Кольцово придумали, как помочь пассажирам-курильщикам

Курительные комнаты открылись в международном аэропорту Кольцово (входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Специальные помещения были открыты после изменения в федеральном законе.
«В настоящее время открылось четыре места для курения — по два в каждом из терминалов аэропорта. Комнаты располагаются в залах ожидания терминалов внутренних и международных линий, а также в бизнес-залах „Изумруд“ и „Топаз“», — уточнили в аэропорту. По данным аэрохаба, места для курения соответствуют необходимым требованиям: в комнатах установлены современные вытяжные системы и специальные двери, которые не позволят дыму проникнуть в смежные помещения аэропорта.
Места для курения в Кольцово были открыты после изменения антитабачного закона, принятого в России в 2013 году. Минздрав выступал против открытия курилок в российских аэропортах.