РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Михаил Мишустин на представлении в Государственной Думе Российской Федерации. Москва, мишустин михаил
Мишустин решил не брать в свою команду бывших вице-премьеров Чуйченко и ГолодецФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета
Отставка правительства России в 2020 году и формирование нового кабмина

Исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в кабинет Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.

«Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина», — пишет РБК. Чуйченко — давний соратник бывшего премьера Медведева. Они вместе учились на юрфаке Ленинградского госуниверситета. В 2018 году он возглавил аппарат правительства, став вице-премьером.

Ольга Голодец также останется за бортом нового правительства. На посту вице-премьера она находится с 2012 года. Тогда она занималась проблемами социальной политики, здравоохранения и образования. В 2018-м, сохранив пост, стала курировать вопросы культуры, спорта и туризма.

15 января правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку, напоминает RT. Новым председателем правительства, кандидатуру которого выдвинул президент страны Владимир Путин, стал Михаил Мишустин, пишет агентство Nation News.

Расскажите о новости друзьям
Политика Общество
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...