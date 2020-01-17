РБК: два вице-премьера из правительства Медведва не войдут в состав команды Мишустина

Исполняющие обязанности вице-премьеров Константин Чуйченко и Ольга Голодец не войдут в кабинет Михаила Мишустина. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на собственные источники.
«Исполняющий обязанности вице-премьера — руководителя аппарата правительства Константин Чуйченко не войдет в правительство Михаила Мишустина», — пишет РБК. Чуйченко — давний соратник бывшего премьера Медведева. Они вместе учились на юрфаке Ленинградского госуниверситета. В 2018 году он возглавил аппарат правительства, став вице-премьером.
Ольга Голодец также останется за бортом нового правительства. На посту вице-премьера она находится с 2012 года. Тогда она занималась проблемами социальной политики, здравоохранения и образования. В 2018-м, сохранив пост, стала курировать вопросы культуры, спорта и туризма.
15 января правительство РФ во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым ушло в отставку, напоминает RT. Новым председателем правительства, кандидатуру которого выдвинул президент страны Владимир Путин, стал Михаил Мишустин, пишет агентство Nation News.