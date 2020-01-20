Из-за перезагрузки правительства РФ челябинские элиты отложили секретные консультации

Челябинские единороссы приостановили консультации по выборам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лидер челябинского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Заксобрания региона Владимир Мякуш не стал проводить серию закрытых совещаний по подготовке к выборам в ЗСО и органы местного самоуправления, которые состоятся в сентябре. Как сообщили «URA.RU» в окружении Мякуша, спикер Заксобрания 20 января провел аппаратное совещание, но никаких вводных по формированию штаба не озвучил.

«Ждали, что в Москве он проведет консультации в ЕР, а потом озвучит новые вводные по формированию штаба. Должны были решить, включать ли в штаб вице-губернатора Анатолия Векшина или Векшин станет курировать выборный процесс как представитель исполнительной власти, а не от партии, — рассказал источник. — Кроме того, должна была решиться и судьба самого Мякуша, будет ли он повторно баллотироваться в ЗСО. Но все совещания отложены».

По словам источника, это связано с тем, что в ЕР из-за отставки правительства РФ и формирования нового состава кабинета министров отложили консультации по выборам в регионах. Также в партии готовятся к возможным досрочным выборам в Госдуму.

«Я улетаю в Москву на заседание рабочей группы по изменению Конституции РФ, — сообщил „URA.RU“ Мякуш. — Заседание штаба состоится 29 января. До этого времени никаких изменений не будет». Пока в штаб планируется ввести руководителей межмуниципальных координационных советов партии.

Сейчас в резиденции челябинского губернатора начинают замеры рейтингов областных и муниципальных депутатов. После появления информации о досрочных выборах в российский парламент в этот список включили и депутатов Госдумы от региона.