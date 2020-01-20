Инсайдер: для работы над новой Конституцией РФ составлен особый график

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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Инициативы Владимира Путина будут обсуждать в еженедельном режимеФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Изменение конституции РФ в 2020 году

Заседания рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ, в которую вошли российские политики и лидеры общественного мнения, будут проходить в Москве каждую неделю. Об этом «URA.RU» сообщил уральский источник, знакомый с ситуацией.

«Еженедельно, каждый вторник, иногда в среду, группа будет собираться», — пояснил источник.

Официально уральские представители рабочей группы, которых обзвонило «URA.RU», не комментируют график заседаний, оговаривая лишь дату ближайшего — 21 января.

15 января президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в основной закон РФ. По мнению главы государства, поправки в Конституцию связаны с повышением роли гражданского общества и политических партий.

Ранее президент провел установочное заседание рабочей группы, где поставил задачу организовать работу не только над предложениями из послания, но и теми, что еще поступят на рассмотрение. В состав рабочей группы вошли представители всех регионов России.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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