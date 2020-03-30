Олег Дерипаска не прилетит на Урал Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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Основатель компании «РУСАЛ» (Российский алюминий) Олег Дерипаска во время аудита предприятий холдинга не посетит заводы на Урал. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с ситуацией.

По информации инсайдеров, Дерипаска уже многие годы не осуществляет управление «РУСАЛом», а действующий объезд сибирских предприятий холдинга — его личная инициатива.

Источник агентства, близкий к администрации Красноярского края, сообщил, что бизнесмен прилетел в Сибирь, где сосредоточены основные алюминиевые заводы компании, чтобы совместно с региональной властью проработать варианты сохранения производства, которое является непрерывным. «Рассматривается возможность применения вахтового метода работы, когда сотрудники будут проживать на территории предприятий, которые обеспечат все необходимые для этого условия, а их социальные контакты будут минимизированы», — объяснил собеседник.

Представитель «РУСАЛа» на Урале Роман Лукичев не стал комментировать поездку Олега Дерипаски, сказав, что ему ничего не известно о приезде бизнесмена на Урал. По словам Романа Лукичева в связи с тем, что в указе президента исключения делаются для организаций непрерывного цикла уральские активы «РУСАЛа» продолжают работать в соответствующем режиме. «Запаса добытой руды на Североуральском бокситовом руднике достаточно для продолжения работы Богословского и Уральского алюминиевых заводов в течение ближайшего времени», — отметил Лукичев.

Ранее стало известно, что Дерипаска на личном самолете прилетел в Братск, чтобы посетить свой завод. Дальше предприниматель намерен посетить Иркутск и завод «РУСАЛа» в городе.