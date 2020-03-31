Зрелищные проекты РМК из-за карантина увеличили аудиторию в десятки раз

Совокупная аудитория спортивных аккаунтов РМК в соцсетях теперь составляет почти треть миллиона подписчиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Социальные проекты главы Русской Медной Компании (РМК) Игоря Алтушкина на время коронавируса сменили формат. Теперь спортивные объекты и их персонал работает на подписчиков в социальных сетях, а не только на клиентов академии РМК. Об этом URA.RU сообщили в компании.

На время карантина были закрыты все спортивные объекты в регионе, в том числе Академия единоборств РМК, в которой тренируется около 1200 человек, в том числе и 800 детей. Сейчас все они находятся дома и продолжают готовиться к турнирам. На самом здании академии теперь транслируется ролик со слоганом «Тренируйся дома».

Из-за изменений спортивные аккаунты РМК в социальных сетях переквалифицировались и стали публиковать ролики с инструкциями для домашних тренировок. Их совокупная аудитория составляет 290 тысяч подписчиков. Теперь для них запущен флешмоб с хэштегом #RCC_life, который подразумевает публикации своих тренировок в домашних условиях. Победители каждый день получают костюм из лимитированной коллекции бренда одежды RCC Sport (возглавляет Тимофей Алтушкин — прим. ред.). За первый день команда смогла втянуть в марафон около ста человек. Количество участников только растет.

Также в социальной сети Instagram эксперты в режиме прямых эфиров дают рекомендации по правильному режиму в самоизоляции. В первую очередь — нюансы по правильному питанию и тренировкам. 30 марта экспертом стал главный нарколог области Антон Поддубный. Запрос людей не ограничивается спортом, поэтому коллаборации с представителями других сфер будут продолжаться. Из-за отмены масштабных турниров по ММА, боксу и кикбоксингу под эгидой РМК, в социальных сетях каждый вечер транслируются повторы старых турниров.