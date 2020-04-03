Отсутствие заболевших в Курганской области связали с низким потоком туристов Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 3 апреля, — 114-й день с момента обнаружения коронавируса и 24-й — с объявления пандемии. На данный момент в России, по информации сайта стопкоронавирус.рф, зарегистрировано 4 149 случаев заболевания, 281 человек вылечился, 34 человека умерли. В Курганской области за все время эпидемии был только один случай заражения, пациент выздоровел.

По числу инфицированных Курганская область показывает самый низкий результат среди уральских регионов. Первый и единственный заболевший в Зауралье появился 21 марта, 30 марта он вылечился. Врач-эпидемиолог Виктор Зуев связывает прирост инфицированных в России с постоянным прилетом туристов из-за границы. В Курганской области отсутствие заболевших может сохраняться именно из-за низкого потока возвращающихся путешественников.

Курганской области выделят миллионы на выплаты врачам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить Курганской области 33 млн рублей из бюджета на выплаты врачам, которые лечат пациентов с коронавирусом и людей из группы риска. Эти деньги пойдут на премии инфекционистам, терапевтам, врачам скорой помощи, медсестрам и другим специалистам.

Весеннюю охоту отменили из-за карантина

Из-за введения режима самоизоляции, вероятности лесных пожаров и снижения численности дичи в Курганской области отменили весеннюю охоту. Для VIP Зауралья, соседних регионов и других стран охота в Курганской области — популярное развлечение. Например, иностранцы тратят тысячи евро, чтобы поохотиться в регионе на косуль.

Областная больница прекращает консультативные приемы

Курганская областная детская клиническая больница имени Красного Креста отменяет консультации у специалистов. Запрет на приемы вводится «до особого распоряжения», ранее руководство приостановило плановую госпитализацию пациентов в отделения стационара.

Курганские мусорщики перешли на особый режим работы

В Курганской области в несколько раз выросло количество мусора. Региональные операторы начали работать в особом режиме. Вывозить отходы начнут чаще, на линию выводятся дополнительные рейсы.

В Кургане заварили входы в популярные парки

Несколько входов в крупнейшие парки Кургана заварили железными ограждениями. Городские власти объяснили, что так пытаются остановить жителей от посещения зон отдыха во время карантина.