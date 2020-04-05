04 апреля 2020
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Студенты проследят, как уральцы соблюдают карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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Студенты будут дежурить на улицах до 30 апреляФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Волонтеры Всероссийского студенческого корпуса спасателей будут дежурить на улицах Сургута. Вместе с сотрудниками полиции до 30 апреля они проследят, как местные жители соблюдают режим самоизоляции.

«Мы заступили на дежурство 3 апреля, пока нарушений не было выявлено — в основном потому, что все жители соблюдают самоизоляцию», — рассказал URA.RU руководитель Ханты-Мансийского районного отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей Павел Терехов.

По его словам, сейчас студенты сосредоточились на помощи пожилым людям в покупке продуктов и лекарств. За два дня дежурства волонтеры помогли 49 людям.

С горожанами, которые нарушат карантин, студенты будут вести профилактические беседы. Вместе с тем они будут выявлять нарушения в работе торговых точек. Дежурить студенты планируют ежедневно с 9:00 до 21:00 вплоть до окончания режима самоизоляции, который утвердила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

После повторного обращения президента РФ Владимира Путина власти ХМАО, как и большинство российских регионов, продлили режим самоизоляции. Некоторые регионы также ввели режим обязательной самоизоляции для граждан, которые приезжают из других российских территорий, напоминает издание «Ридус».

Сейчас в ХМАО, по данным сайта стопкоронавирус.рф, официально подтверждены 16 случаев заражения корнавирусом, двое человек выздоровели.

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© Служба новостей «URA.RU»
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