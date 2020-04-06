Большое количество вирусов, которые пока не преодолели межвидовой барьер, может существовать в организмах животных. Об этом журналистам заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.
«Существуют сотни вирусов в живой природе, которые просто пока не перешли этот видовой барьер», — сказал Семенов в эфире телеканала «Россия 1». По словам эпидемиолога, эти вирусы живут в животных и «ждут контакта с человеческим организмом».
Но, как уточняет Семенов, пока такого взаимодействия нет, так как человек близко не контактирует с ними. В случае возникновения взаимодействия с ними рано или поздно найдется человек, восприимчивый к вирусу, считает вирусолог.
Ранее в ВОЗ заявили о том, что высокая температура и лихорадка являются самыми очевидными симптомами коронавируса.
По данным стопкоронавирус. рф, на данный момент в России зафиксировано 5 389 (658) случаев заболевания, 355 человек смогли излечиться и 45 погибли (+3).
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