05 апреля 2020

Россиян предупредили о сотнях новых вирусов. «Они ждут нас»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город во время режима самоизоляции. Сургут, человек в маске от гриппа, вирус, маска медицинская, коронавирус, самоизоляция, санитарные нормы
Вирусы живут в организмах животных и ждут взаимодействия с людьмиФото: Александр Кулаковский © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Большое количество вирусов, которые пока не преодолели межвидовой барьер, может существовать в организмах животных. Об этом журналистам заявил заместитель директора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

«Существуют сотни вирусов в живой природе, которые просто пока не перешли этот видовой барьер», — сказал Семенов в эфире телеканала «Россия 1». По словам эпидемиолога, эти вирусы живут в животных и «ждут контакта с человеческим организмом».

Но, как уточняет Семенов, пока такого взаимодействия нет, так как человек близко не контактирует с ними. В случае возникновения взаимодействия с ними рано или поздно найдется человек, восприимчивый к вирусу, считает вирусолог.

Ранее в ВОЗ заявили о том, что высокая температура и лихорадка являются самыми очевидными симптомами коронавируса.

По данным стопкоронавирус. рф, на данный момент в России зафиксировано 5 389 (658) случаев заболевания, 355 человек смогли излечиться и 45 погибли (+3).

Самые свежие новости в специальном вайбер-канале «Екатеринбург. Коронавирус», а также telegram-канале «Екатеринбург. Коронавирус».

Расскажите о новости друзьям
Здоровье Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...