Житель ХМАО получил посылку с мылом от заботливых мошенников

Пенсионер из Мегиона (ХМАО) вместо заказанной и оплаченной дисковой пилы получил посылку с жидким мылом, игрушкой, массажером для шеи и памяткой о соблюдении мер гигиены в период распространения коронавирусной инфекции. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе полиции ХМАО.
«Дорогой покупатель! В связи со вспышкой эпидемии […] коронавируса дарим вам антисептик. Для снижения риска заражения необходимо соблюдать основные меры предосторожности. Мы заботимся о вашем здоровье!» — говорилось в послании, полученном от отправителя.
Посылку житель ХМАО получил от некоего «Дениса», с которым познакомился в «Одноклассниках». Именно «Денис» обещал отправить мегионцу электроинструмент, который жертва обмана решил купить через интернет. Оплатив отправление на почте, мужчина только дома открыл коробку и понял, что его обманули. Пенсионер попытался связаться с «Денисом», но ни один из его номеров уже не был доступен для звонков. Уже потом мужчина решил поискать информацию о продавце и обнаружил много отрицательных отзывов о фирме и о том, что они не исполняют обязательства, а также об обмане и мошенничестве.
Мыло, игрушка и массажер обошлись мегионцу в 3 тыс. 559 рублей. Мужчина написал заявление в полицию. Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.