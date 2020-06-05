Администрация больницы задолжала персоналу почти 3 млн рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Екатеринбурге после вмешательства прокуратуры в ЦГКБ № 1 медикам заплатили деньги, положенные за риск в работе с коронавирусными больными. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

«По поручению прокуратуры Свердловской области прокуратура Октябрьского района Екатеринбурга проверила соблюдение прав врачей, среднего и младшего медперсонала ЦГКБ № 1 в части получения стимулирующих выплат за работу с больными коронавирусной инфекцией. Установлено, что стимулирующие выплаты за апрель 2020 года произведены в вышеуказанном учреждении не всем медработникам», — сообщила URA.RU Марина Канатова, старший помощник прокурора Свердловской области. Только после вмешательства прокуратуры в больнице заплатили медикам деньги — в общей сложности 2,7 млн рублей.

Редакция обратилась в оперативный штаб Свердловской области по борьбе с коронавирусом за комментарием. На момент публикации ответ получен не был. Как сообщил URA.RU источник в медицинском ведомстве, причиной задержки денег стало то, что списки медкиов, кому положены стимулирующие выплаты, составлял главврач больницы Дмитрий Айрапетов. По какой-то причине главный врач не внес в список всех, работающих с коронавирусными больными.

Ранее URA.RU сообщало, что именно с ЦГКБ № 1 началось заражение медперсонала в екатеринбургских больницах. Тогда в этой больнице заболели сразу 92 человека, 16 из которых врачи.