О местонахождении главы Мегиона Олега Дейнека пока нет официальной информации Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Глава Мегиона Олег Дейнека не вышел на связь с губернатором Югры Натальей Комаровой во время заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. О ситуации с заболеваемостью докладывал его заместитель в ранге и. о. главы города Олег Чумак, передает корреспондент URA.RU.

Чумак сообщил, что на самом крупном очаге заражения — в компании «Нефтеспецстрой» эпидемиологическую ситуацию удалось взять под контроль. «На объекте компании, а конкретней на асфальтобетонном заводе (именно там развился очаг COVID-19 — ред.) 110 человек заразились коронавирусом. Из них 73 человека находятся в изоляторе на базе предприятия без симптомов, а в больнице 15 человек. Остальные выписаны, распространение в очаге остановлено», — заявил Чумак. Он также добавил, что 27 работников компании помещены в обсерватор.

Глава региона поручила дополнительно разобраться с сотрудниками компании, которые находятся в статусе контактных, однако сделать это уже вне рамок заседания оперативного штаба. На этом участие представителей администрации Мегиона в нем было завершено. Связаться с Дейнекой по телефону корреспонденту URA.RU по-прежнему не удается. В пресс-службе следственного комитета ХМАО также не дают комментариев о проходимых в мэрии следственных мероприятиях.

Ранее URA.RU сообщало, что в мэрии Мегиона сегодня проходили обыски. По информации инсайдеров, силовики не смогли задать главе города Олегу Дейнеке интересующие их вопросы, поскольку чиновник в это время отсутствовал в здании.