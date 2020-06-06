Полковник запаса нашел применение новой системе запуска ракет

Изобретение позволит запускать ракеты с самолетов по-минометному Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Система запуска ракет с самолетов с использованием вертикальных пусковых установок разрабатывалась еще в Советском Союзе. По мнению полковника запаса Александра Жилина, в военном смысле это решение далеко не новое, однако это может помочь развитию космической сферы.

Как пишет ТАСС, специалисты КБ «Факел» им. Грушина и НПП «Радар ммс» предложили стрелять с самолетов ракетами из вертикальных пусковых установок с помощью минометного старта. По мнению разработчиков, предложенное решение позволит обеспечить безопасную стрельбу ракетами с самолетов «даже на стоянке (аэродроме, месте базирования), без хода».

По словам Жилина, над этой технологией работали еще в СССР. «Подобного рода запуски предлагались еще в советское время. Был замечательный летчик Александр Акименков. Он участвовал в подобного рода экспериментах, он все рассчитывал. Поэтому в данном случае вернулись к замечательной советской идее», — объяснил URA.RU военный эксперт.

Полковник запаса отметил, что эту разработку можно будет применять и в гражданских целях. «Я думаю, что если грамотно все рассчитать, то это будет один из вариантов если не боевого применения, то использования летательных аппаратов для того, чтобы выводить спутники на орбиту. Это гораздо дешевле», — сказал Жилин.

При этом военный эксперт не видит практического применения этой системы, когда самолеты находятся на стоянке. «Зачем ее использовать на стоянке для обороны? Уже нет эффективных средств обороны аэродромов? Как передвигается самолет? Подъезжает грузовик, подсоединяется к самолету и этот грузовик тащит самолет на старт, где они выстраиваются и потом осуществляют полет. Теперь грузовики будут таскать эти самолеты, чтобы они залпы осуществляли по наземному врагу?», — заключил Александр Жилин.

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