В Челябинске определились с датой главных выборов в регионе

ЗСО назначило новые выборы на 13 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Законодательное собрание Челябинской области назначило очередные выборы депутатов на 13 сентября, единый день голосования. Решение принято на заседании 11 июня, передает корреспондент URA.RU.

«Решение о назначении выборов по закону мы должны не ранее, чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до даты голосования. Этот срок истекает 14 июня. Поэтому у на заседание назначено на сегодня», — объяснил вице-спикер ЗСО Анатолий Брагин.

«Решение будет опубликовано и вступит в силу 15 июня», — добавил спикер ЗСО Владимир Мякуш.

Постановление, занимающее четыре строчки, внесли сразу шесть депутатов: спикер ЗСО Владимир Мякуш и его заместители Анатолий Брагин, Олег Голиков, Александр Журавлев, Константин Захаров и Марина Поддубная.