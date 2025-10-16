Бастрыкин взял на контроль проверку по делу о ремонте в челябинском театре драмы

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчета о проверке в Челябинском государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Поводом стала информация о некачественном ремонте, который привел к частичному обрушению потолка. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
«Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по области Константину Правосудову доложить о результатах процессуальной проверки. Поводом стали сообщения в соцсетях о некачественной реставрации, которая привела к частичному обрушению потолка», — отмечает пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел в марте этого года: в фойе театра, являющегося объектом культурного наследия, обрушились декоративные конструкции потолка. Как выяснилось, ремонт в здании проводился еще в 2021 году, и подрядчик мог допустить серьезные нарушения.
Театр был вынужден временно закрыться на неделю. По данному факту прокуратура организовала проверку.
