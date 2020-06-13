В Новочеркасске повесили баннеры с ошибкой в слове «Россия». Мэру пришлось извиняться. ФОТО

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Отвечавшие за установку баннеров сотрудники городской администрации не заметили ошибку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Новочеркасске Ростовской области ко Дню России разместили более 10 баннеров с ошибкой. Слово «Россия» в них было написано с одной буквой «с». Об этом в Facebook сообщил врио мэра города Юрий Лысенко.

«Материалы из брендбука были направлены рекламной организации в электронном виде. Внесение изменений в макеты не предполагалось, однако фирма-изготовитель решила доработать эскиз, не согласовав результат с нами. Из-за опечатки дизайнера пятнадцать баннеров были напечатаны с ошибкой», — написал Лысенко.

Заметить ошибку удалось уже после того, как баннеры были размещены на остановках общественного транспорта Новочеркасска. По словам Лысенко, заменить баннеры удалось уже через пару часов. Врио мэра поблагодарил жителей, которые оперативно сообщили о ситуации в администрацию города.

На изготовление новых баннеров не было потрачено бюджетных средств, отметил Лысенко. По его словам, рекламная фирма сделала новые экземпляры за свой счет. Врио главы города принес жителям извинения за случившееся и заявил, что по факту инцидента проводится проверка.

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Фото: Facebook Юрия Лысенко
Фото: Facebook Юрия Лысенко

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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