Челябинский суд снял обвинение с тренера курганских боксеров

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Адвокат Константин Акулич и Линар Фархутдинов. Челябинск, акулич константин, фархутдинов линар
Линар Фархутдинов (справа) и его адвокат Константин Акулич добились пересмотра дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Апелляционная инстанция Челябинского облсуда вернула на новое рассмотрение уголовное дело тренера сборной Курганской области по боксу Линара Фархутдинова. Об этом сообщил URA.RU его адвокат Константин Акулич.

«Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, снявшей обвинения по семи из восьми эпизодов. Что касается последнего эпизода, то в этой части дело направлено на новое рассмотрение. Считаю это решение справедливым. Последний эпизод, за который осудили Фархутдинова, был незаконным», — объяснил Акулич.

Фархутдинова обвиняли в организации группы коллекторов, которые занимались вымогательством. Пять человек задержали и признали виновными.

Однако тренер рассказал «URA.RU», что не имел отношения к работе коллекторов. Так, давний знакомый предложил ему открыть в Челябинске филиал московской компании Getcollect. А Фархутдинов только учился в УралГУФК, после чего вернулся в курганский райцентр Альменево и стал тренером по боксу, как его отец. Поэтому он дал телефон знакомого по соревнованиям в Челябинске, который открыл филиал.

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Единственный раз, когда Фархутдинов участвовал в создании фирмы — через него московский приятель перевел 150 тыс. рублей на открытие офиса. И из-за этого его сделали организатором преступной группы. А Курчатовский райсуд Челябинска приговорил к четырем годам колонии, оправдав по всем эпизодам, кроме одного.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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