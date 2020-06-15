Челябинский суд снял обвинение с тренера курганских боксеров

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Единственный раз, когда Фархутдинов участвовал в создании фирмы — через него московский приятель перевел 150 тыс. рублей на открытие офиса. И из-за этого его сделали организатором преступной группы. А Курчатовский райсуд Челябинска приговорил к четырем годам колонии, оправдав по всем эпизодам, кроме одного.

Однако тренер рассказал «URA.RU» , что не имел отношения к работе коллекторов. Так, давний знакомый предложил ему открыть в Челябинске филиал московской компании Getcollect. А Фархутдинов только учился в УралГУФК, после чего вернулся в курганский райцентр Альменево и стал тренером по боксу, как его отец. Поэтому он дал телефон знакомого по соревнованиям в Челябинске, который открыл филиал.

Фархутдинова обвиняли в организации группы коллекторов, которые занимались вымогательством. Пять человек задержали и признали виновными.

«Суд оставил в силе решение нижестоящей инстанции, снявшей обвинения по семи из восьми эпизодов. Что касается последнего эпизода, то в этой части дело направлено на новое рассмотрение. Считаю это решение справедливым. Последний эпизод, за который осудили Фархутдинова, был незаконным», — объяснил Акулич.

Апелляционная инстанция Челябинского облсуда вернула на новое рассмотрение уголовное дело тренера сборной Курганской области по боксу Линара Фархутдинова. Об этом сообщил URA.RU его адвокат Константин Акулич.

Линар Фархутдинов (справа) и его адвокат Константин Акулич добились пересмотра дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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