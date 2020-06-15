Приговор тренеру курганских боксеров пересмотрят в Челябинске

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В челябинском облсуде рассмотрят апелляцию на приговор кургансокму тренеру по боксу Линару Фархутдинову Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинский облсуд 15 июня пересмотрит приговор тренеру сборной Курганской области по боксу Линару Фархутдинову, обвинявшемуся в организации группы коллекторов, которые вымогали деньги у должников. Апелляцию на обвинительный вердикт подал его адвокат Константин Акулич, сообщил он сам корреспонденту URA.RU.

«В первой инстанции Фархутдинова оправдали по семи эпизодам из восьми. Последний эпизод оставили, как будто правоохранительная система не хочет признавать ошибок. Я уверен в невиновности подзащитного. И надеюсь на объективное решение апелляционной инстанции», — сказал Акулич.

По версии силовиков, Фархутдинов организовал группу коллекторов, которые занимались вымогательством. Пятерых обвиняемых задержали в 2016 году.

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Фархутдинов рассказал «URA.RU», что давний знакомый предложил ему открыть в Челябинске филиал московской коллекторской фирмы Getcollect. Но тренер лишь учился в УралГУФК, после чего вернулся в курганский райцентр Альменево и стал тренером по боксу, как его отец. Поэтому дал телефон знакомого по соревнованиям в Челябинске, который и открыл филиал. Единственный раз, когда Фархутдинов участвовал в создании фирмы — через него московский приятель перевел 150 тысяч рублей на открытие офиса. Но из-за этого его сделали организатором преступной группы. А Курчатовский райсуд Челябинска приговорил к четырем годам колонии.

Житель Альменево перед судом устроили флешмоб в поддержку тренера. Они разместили в соцсетях пост в защиту наставника боксеров с хэштегом #ЯмыЛинарФархутдинов.

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Фото: группа «Подслушано в Альменево» во «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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