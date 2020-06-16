Четыре челябинских города окутает густой смог

В ближайшие сутки контролирующие ведомства засыплют жалобами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Проблемы экологии в Челябинске

Для Челябинска, Златоуста, Сатки и Коркино объявлено предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) первой степени. Режим «черного неба» продлится до 8 часов утра 17 июня, сообщили URA.RU в минэкологии Челябинской области.

НМУ первой степени особенно сильно влияют на накопление в воздухе промышленных и автомобильных выбросов, влияющих на здоровье. «Промышленные предприятия должны снизить выбросы на 15-20%. Сообщить о нарушениях и загрязнениях атмосферы можно в интернет-приемной министерства экологии, по телефону отдела регионального государственного экологического надзора (351) 263-54-79 или экоприемной ведомства (+7 906 890 96 70)», — пояснили URA.RU в министерстве. Также обращение, связанное с работой крупных предприятий можно передать дежурному инспектору Росприроднадзора по телефону 8-908-094-00-64.

При ухудшении ситуации рекомендуется не выходить из дома без крайней необходимости, отказаться от проветривания квартир и поездок на личном автомобиле, по возможности уехать за город.

В середине прошлой неделе после объявления об НМУ той же степени Челябинск буквально затянуло пеленой смога. Горожане жалуются также на ночные выбросы предприятий, когда контроль за ними ослабевает.