09 июня 2020
08 июня 2020

Над Челябинском завис густой смог. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Неблагоприятные метеоусловия. Смог. Дым. Челябинск, дым, смог, неблагоприятные метеоусловия, нму, эеология
Утром 10 июня в Челябинске нечем дышать из-за смога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 10 июня над Челябинском завис смог. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания выбросов предприятий, сообщили URA.RU в Челябгидрометеоцентре.

«До 11 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. НМУ первой степени до 19 часов объявляются в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Магнитогорске. До 08.00 11 июня — в Аше, до 14 часов 11 июня — в Златоусте и отдельных предприятиях региона», — добавили метеорологи.

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Неблагоприятные метеоусловия. Смог. Дым. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Неблагоприятные метеоусловия. Смог. Дым. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Неблагоприятные метеоусловия. Смог. Дым. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Неблагоприятные метеоусловия. Смог. Дым. Челябинск
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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