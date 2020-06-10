Утром 10 июня в Челябинске нечем дышать из-за смога Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Утром 10 июня над Челябинском завис смог. Объявлены неблагоприятные метеоусловия (НМУ) для рассеивания выбросов предприятий, сообщили URA.RU в Челябгидрометеоцентре.

«До 11 июня в Челябинской области в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ. НМУ первой степени до 19 часов объявляются в Челябинске, Коркино, Карабаше, Сатке, Магнитогорске. До 08.00 11 июня — в Аше, до 14 часов 11 июня — в Златоусте и отдельных предприятиях региона», — добавили метеорологи.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU