В России обсуждают введение налога на богатых Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть продолжают снижаться после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный рост запасов нефти по итогам прошлой недели. Стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефть Brent на лондонской бирже ICE снизилась на 1,34% — до 40,41 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI с поставкой в июле опустились в цене на 2,31% — до 37,49 доллара за баррель.

Рубль демонстрирует умеренную разнонаправленную динамику к доллару и евро. На глобальном рынке доллар продолжает расти к большинству мировых валют, в том числе к евро. Спрос на американскую валюту вырос в связи с опасениями очередного распространения коронавируса на фоне роста новых случаев заражения в Китае, США и других странах. Доллар поднялся на 12 копеек и стоит 69,74 рубля. Стоимость евро снизилась до 78,41 рубля (-0,01 рубля).

Что происходит в России

В России могут ввести повышенный налог для граждан с высокими доходами. Данная инициатива обсуждается в правительстве РФ не впервые, но в нынешней экономической ситуации российские власти будут вынуждены пойти на введение прогрессивного налога, считает первый замглавы экономического комитета Совета федерации Сергей Калашников. В «Единой России» вместе с тем предлагают увеличить налог для богатых и снизить его для малообеспеченных. Введение повышенного налога на доход ставит под угрозу существование среднего класса, заявил URA.RU экономист Максим Кривелевич.

Россиянам могут простить штрафы за нарушение режима самоизоляции. С предложением принять закон об амнистии в Госдуму РФ обратилась партия «Коммунисты России». Причиной такого решения послужило ухудшение финансового положения граждан, когда многие вынуждены ограничить себя в расходах даже на продукты и товары первой необходимости. При этом россиянам, которые уже оплатили штраф, предлагается вернуть деньги.

В России предложили ввести до конца года дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей одни. Данное предложение направлено в Госдуму и правительство РФ. Однако выплачивать пособия всем гражданам, как заявил URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов, было бы несправедливо, так как одним гражданам деньги жизненно необходимы, а для других они станут всего лишь приятным бонусом.

«Газпрому» предлагают отказаться от повышения премий топ-менеджерам и отдать эти деньги на благотворительные цели. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов после сообщения о том, что топ-менеджерам компании по итогам первого квартала 2020 года увеличили выплаты в 1,7 раза. По мнению Миронова, в положении, когда «большинство сограждан бедствует», неуместно поощрять сотрудников «Газпрома».

По состоянию на 1 июня долги перед россиянами по заработной плате составили 2 млрд 415,9 млн рублей, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата).

Цены на бензин в России выросли до исторического максимума. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду достигла 56,7 тысячи рублей за тонну, установив абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. С середины апреля цены на топливо поднялись на 50%, так как его не хватает на рынке, а спрос продолжает расти.

На фоне пандемии коронавируса в стране активизировались черные кредиторы и нелегальные коллекторы. Злоумышленники продвигают свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств». В I квартале 2020 года число жалоб в ОНФ «За права заемщика» выросло на 17%.

Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», 65% акций которого принадлежит госкорпорации «Ростех», осенью может остановить работу. Такое решение связано с отсутствием заказов. Однако предприятие вряд ли закроется полностью, поскольку даже китайские производители не смогут полностью заменить его, заявил URA.RU экономист Константин Юрченко.

Что происходит в мире

Мэр Лондона Садик Хан урезал себе зарплату на 10% на фоне пандемии и кризиса. Таким образом годовой размер зарплаты градоначальника снизился на 15,3 тысячи фунтов стерлингов. Он также приостановил повышение зарплаты сотрудникам мэрии, занимающим руководящие посты, чтобы снизить расходы городского бюджета.

Американская корпорация Google на фоне пандемии коронавируса решила увеличить помощь пострадавшим компаниям на 200 млн долларов, тем самым поддержка предприятий составит 1 млрд долларов. Google предоставит им цифровые инструменты для оперативного возобновления работы, приостановленной из-за пандемии.

Что будет дальше

Дефицит бюджетов российских регионов в 2020 году может составить около 200 млрд рублей. Это 2,5% от их налоговых и неналоговых доходов, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Долг регионов продолжит свой рост и к концу года достигнет уровня 2015—2017 годов в размере 2,3 трлн рублей.

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