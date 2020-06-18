Цены на нефть продолжают снижаться после публикации доклада министерства энергетики США, показавшего неожиданный
Рубль демонстрирует умеренную разнонаправленную динамику к доллару и евро. На глобальном рынке доллар продолжает расти к большинству мировых валют, в том числе к евро. Спрос на американскую валюту вырос в связи с опасениями очередного распространения коронавируса на фоне роста новых случаев заражения в Китае, США и других странах. Доллар поднялся на 12 копеек и стоит 69,74 рубля. Стоимость евро снизилась до 78,41 рубля (-0,01 рубля).
Что происходит в России
В России могут ввести повышенный налог для граждан с высокими доходами. Данная инициатива обсуждается в правительстве РФ не впервые, но в нынешней экономической ситуации российские власти будут вынуждены пойти на введение прогрессивного налога, считает первый замглавы экономического комитета Совета федерации Сергей Калашников. В «Единой России» вместе с тем предлагают увеличить налог для богатых и снизить его для малообеспеченных. Введение повышенного налога на доход ставит под угрозу существование среднего класса, заявил URA.RU экономист Максим Кривелевич.
Россиянам могут простить штрафы за нарушение режима самоизоляции. С предложением принять закон об амнистии в Госдуму РФ обратилась партия «Коммунисты России». Причиной такого решения послужило ухудшение финансового положения граждан, когда многие вынуждены ограничить себя в расходах даже на продукты и товары первой необходимости. При этом россиянам, которые уже оплатили штраф, предлагается вернуть деньги.
В России предложили ввести до конца года дополнительное пособие для матерей и отцов, которые воспитывают детей одни. Данное предложение направлено в Госдуму и правительство РФ. Однако выплачивать пособия всем гражданам, как заявил URA.RU депутат Госдумы Виталий Милонов, было бы несправедливо, так как одним гражданам деньги жизненно необходимы, а для других они станут всего лишь приятным бонусом.
«Газпрому» предлагают отказаться от повышения премий топ-менеджерам и отдать эти деньги на благотворительные цели. С такой инициативой выступил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов после сообщения о том, что топ-менеджерам компании по итогам первого квартала 2020 года увеличили выплаты в 1,7 раза. По мнению Миронова, в положении, когда «большинство сограждан бедствует», неуместно поощрять сотрудников «Газпрома».
По состоянию на 1 июня
Цены на бензин в России выросли до исторического максимума. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду достигла 56,7 тысячи рублей за тонну, установив абсолютный рекорд за всю историю наблюдений. С середины апреля цены на топливо поднялись на 50%, так как его не хватает на рынке, а спрос продолжает расти.
На фоне пандемии коронавируса в стране активизировались черные кредиторы и нелегальные коллекторы. Злоумышленники продвигают свои услуги в соцсетях и обзванивают клиентов, предлагая «деньги в долг без справок и поручительств». В I квартале 2020 года число жалоб в ОНФ «За права заемщика» выросло на 17%.
Крупнейший в мире производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», 65% акций которого принадлежит госкорпорации «Ростех», осенью может остановить работу. Такое решение связано с отсутствием заказов. Однако предприятие вряд ли закроется полностью, поскольку даже китайские производители не смогут полностью заменить его, заявил URA.RU экономист Константин Юрченко.
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Мэр Лондона Садик Хан
Американская корпорация Google на фоне пандемии коронавируса
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