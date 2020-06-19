Челябинские единороссы готовятся уступить позиции в ЗСО

Лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш готов уступить три мандата соперникам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинские единороссы поставили задачу получить 45 мандатов по итогам выборов в Заксобрание области. Это на три депутата меньше, чем в нынешнем созыве, сообщил URA.RU источник в региональном отделении «Единой России».

«В избирательной стратегии регионального отделения, которая направлена на согласование в центральный исполком партии, ставится задача выиграть во всех одномандатных округах и получить половину мандатов по спискам. Получается 30 + 15 мандатов, на три меньше, чем сейчас», — сказал инсайдер.

В пресс-службе регионального отделения «Единой России» отказываются от комментариев. По данным URA.RU, стратегия избирательной кампании уже направлена на согласование в ЦИК.

На прошлых выборах «Единая Россия» выиграла только в 28 одномандатных округах. В ее фракцию вошли 48 депутатов. «Справедливая Россия» получила пять мест, ЛДПР и КПРФ — по три. Самовыдвиженец Валихан Тургумбаев сначала вошел во фракцию ЕР, затем вышел из нее и возглавил региональное отдаление «Партии роста».

Выборы в ЗСО пройдут в единый день голосования 13 сентября. 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, вторая половина — по партийным спискам.