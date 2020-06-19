Остановить нарастающую волну заражений к концу недели не получилось Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 18 июня — 190-й день с момента выявления коронавируса и 100-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В Челябинской области зарегистрировано 5652 случая заражения, выздоровели 3010 человек и скончались 107 заболевших.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 569063 (+7972) случаев заражения. Вылечились 324406 (+10443) пациентов — 57% от заболевших. Динамика заболеваемости продолжает улучшаться второй день подряд. Умерли 7841 (+181) человека — 1,4% от заразившихся.

К утру 19 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом достигло 5652, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. За сутки поставили еще 179 положительных диагнозов (накануне было 172). Число погибших достигло 107. «Умерли мужчины 50-ти и 82 лет, а также женщины в возрасте 37, 73 и 90 лет», рассказали в оперштабе. Выздоровели за сутки 129 человек, всего с начала пандемии 3010 пациентов.

Число заразившихся возрастало с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заражений, до 15 июня, когда зафиксировали максимальные с начала пандемии 182 случая. Затем буквально на день произошло снижение до 138 заражений, за которым последовал новый скачок.

Челябинская область побила «рекорд» смертности от COVID

В Челябинской области самые высокие показатели смертности от коронавируса на Урале — 1% от общего числа заболевших. При этом цифра растет — неделю назад она составлял 0,90%, сообщили эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом. По данным на 18 июня, одинаковый уровень смертности в Ханты-Мансийском автономном округе и Свердловской области — 0,59%. В Тюменской области за неделю показатель летальности вырос до 0,62% (был 0,59%), в ЯНАО показатели значительно выросли — 0,57%, неделю назад этот показатель составлял 0,44%. В Курганской области летальных исходов не зафиксировано.

В целом по Уралу показатель летальности составляет 0,65%, а по России — 1,37%. Лидируют Дагестан — 4,88%, Санкт-Петербург — 3,52%, Ингушетия — 2,35%.

Кандидат в Заксобрание заразился COVID

Кандидат в Заксобрание Челябинской области, Денис Сазонтов заразился коронавирусом, сообщил источник URA.RU в «Единой России». Среди заболевших также несколько коллег партийца, который работает директором управления по работе с персоналом Челябинского металлургического комбината (ЧМК). «У Сазонтова положительный тест на COVID-19. Еще шесть сотрудников заводоуправления сейчас находятся в больнице, им проводят искусственную вентиляцию легких», — рассказал URA.RU собеседник. В компании на это заявили, что никто из заболевших сотрудников комбината не находится на ИВЛ, а Сазонтов сейчас ожидает результатов планового тестирования на коронавирус. Накануне стало известно, что ЧМК решил перевести на удаленный режим работы максимально возможное число сотрудников, чьи обязанности позволяют работать из дома.

Коронавирус в разы увеличил безработицу

К 19 июня в Челябинской области уровень зарегистрированной безработицы вырос в 2,8 раза по сравнению с тем же периодом прошлого года. Теперь, согласно опубликованным Главным управлением по труду и занятости населения данным, он составляет 3,4%. Число безработных — почти 64,5 тысячи человек — также выросло втрое. Число незанятых граждан превысил 67 тысяч человек. Пик регистрации новых безработных пришелся на карантин, объявленный в связи с пандемией COVID-19.

В магазинах штрафуют за отсутствие масок

В городе Пласте двух продавцов оштрафовали за то, что они работали с покупателями без положенных масок. Татьяна и Юлия признали свою вину и раскаялись, сообщили URA.RU в суде. Поэтому приговор оказался максимально мягким — штраф в 1 тыс. рублей для каждой. Максимальная планка наказания для обычных граждан за нарушение требований карантина составляет 30 тыс. рублей.

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

Южноуральцы, решившие отправиться в дальнюю поездку на поезде, теперь вновь смогут пользоваться вагонами-ресторанами и вагонами-бистро. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги. Посетителям предоставят антисептики для обработки рук, дезинфекция вагонов будет проводиться не менее двух раз в день, их работники будут пользоваться масками и перчатками. Можно также по-прежнему обратиться к проводнику, и тогда блюда доставят в купе.

До 30 июня в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.