Госдеп США заинтересовался статьей Путина о Второй мировой войне

По словам российского дипломата, в Госдепе посчитали статью Путина актуальной Фото: Анна Майорова © URA.RU

Статья российского президента Владимира Путина, посвящённая Второй мировой войне, вызвала значительный интерес в американском Госдепартаменте и дала старт началу дискуссии. Об этом журналистам рассказал посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Ранее Владимир Путин в своем материале предложил провести саммит ядерных держав (Россия, Китай, Франция, США и Великобритания). Глава государства считает, что нужно обсудить общие принципы в мировых делах, контроль над вооружениями и другие вопросы безопасности в духе союзничества и взаимоуважения. По словам российского дипломата, в Госдепе посчитали статью актуальной.

«Слышны голоса специалистов, а также позитивно настроенных к нам людей о том, что статья российского президента своевременна», — цитирует Антонова ТАСС. Как отметил посол, для полного осмысления тезисов материала нужно время. Сотрудники дипломатического ведомства США хотят получше «вчитаться», чтобы подумать над использованием в реальности озвученных Путиным подходов.

Ранее сообщалось, что ООН признала свою неэффективность после статьи Путина. Представитель генсека организации Ферхан Хак призвал страны прикладывать больше усилий по предотвращению конфликтов.

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