В Магнитогорске лжехирург обезобразила женщину

Убирать шрамы на лице придется уже настоящим специалистам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рецидивистка из Магнитогорска, выдав себя за специалиста по пластической хирургии, сделала за 15 тысяч рублей знакомой подтяжку лица. Операция буквально обезобразила клиентку, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Обвиняемая выбрала тактику проведения операции, не обеспечивающую сохранение естественных черт и кожных покровов лица потерпевшей, что привело к обезображиванию лица, — пояснили в надзорном ведомстве. — По заключению экспертизы рубцы являются неизгладимыми, для их устранения потребуется новая операция». Как выяснило следствие, прежде чем оскандалиться, лжехирург «наводила красоту» горожанкам несколько месяцев в 2019 году — в неприспособленном помещении и не имея образования в области косметологии и пластической хирургии.

С учетом прежней судимости гособвинитель требует для нее пять лет исправительной колонии общего режима. Также он хочет отсудить в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей.