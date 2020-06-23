22 июня 2020

В Магнитогорске лжехирург обезобразила женщину

© Служба новостей «URA.RU»
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Убирать шрамы на лице придется уже настоящим специалистам Фото: Анна Майорова © URA.RU

Рецидивистка из Магнитогорска, выдав себя за специалиста по пластической хирургии, сделала за 15 тысяч рублей знакомой подтяжку лица. Операция буквально обезобразила клиентку, сообщили URA.RU в прокуратуре Челябинской области.

«Обвиняемая выбрала тактику проведения операции, не обеспечивающую сохранение естественных черт и кожных покровов лица потерпевшей, что привело к обезображиванию лица, — пояснили в надзорном ведомстве. — По заключению экспертизы рубцы являются неизгладимыми, для их устранения потребуется новая операция». Как выяснило следствие, прежде чем оскандалиться, лжехирург «наводила красоту» горожанкам несколько месяцев в 2019 году — в неприспособленном помещении и не имея образования в области косметологии и пластической хирургии.

С учетом прежней судимости гособвинитель требует для нее пять лет исправительной колонии общего режима. Также он хочет отсудить в пользу потерпевшей 500 тысяч рублей.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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